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日月光投控11月營收再飆新高 達605.23億元

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

封測龍頭日月光投控 (3711） 今日公布11月合併營收達605.23 億元，月增 14.74%，年增19.5%，再創單月新高；累計前11月營收 首度突5,000億元，達 5,103.32億元，年增 19.61%，同創新高同。

日月光投控11月封測事業達 304.75 億元，和上月持平，年增 25.5%；法人預估，日月光投控第4季營收將季增 10-13%，寫下單季新高，全年估達 5,600 億元。

日月光投控今日也公告庫藏股買回情形，至今已買回 5萬2,067張，執行率高達 95%，占公司已發行股份總數達 1.18%，平均每股買回價格約 104.4 元。

日月光投控稍早也預告明年第1季營運可望淡季不淡，將是歷年最旺季的首季，毛利率也可維持高檔；法人也預估明年封測產能依舊吃緊。

日月光

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