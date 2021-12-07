旺宏前11月營收創同期新高 明年營運續看好
記憶體廠旺宏(2337)今（7）日公布11月合併營收47.38億元，雖月減17.1%，但年增57.4%，並為歷年同期新高；前11月合併收464.81億元，年增27.4%，也創同期新高。
旺宏於第3季營收創新高，公司仍認為本營收可與第3季相近，呈現淡季不淡，毛利率仍維持逐季成長，且持續看好明年營運表現。
旺宏董事長吳敏求稍早在法說會表示，旺宏因產品應用領域擴展，已脫離受景氣波動，往後可以看出旺宏受到電腦市場的循環周期影響日漸輕微，加上旺宏的產品品質受到客戶肯定，尤其編碼型（NOR）快閃記憶體，因部分貨源受到晶圓產能短缺擠壓，在工業、汽車和醫療等應用需求快速成長，明年仍會缺貨，價格也同步看漲。
旺宏第3季受惠唯讀記憶體（ROM）、NOR Flash及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）三大產品銷售同步成長，第3季營收149.74億元，創下歷史新高，季增31%；第3季毛利率達42.9%，拉升3.8個百分點；加上認列處分6吋晶圓廠利益25.05億元，第3季稅後純益54.3億元，季增182%，每股純益2.94元；前三季稅後純益82.71億元，年增98%，每股純益4.48元。
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