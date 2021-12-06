聯電11月營收196.61億元續創新高 代工價續看漲
晶圓代工大廠聯電（2303）今日公告11月合併營收月增2.62％，達196.61億元，續創單月新高，年增也達33.5％；累計前11個月合併營收1927.31億元，較去年同期成長19.31％。
聯電稍早展望本季，預計晶圓出貨量和平均售價走勢仍將持穩。歸功於生產效率和產品優化的持續改進，8吋和12吋廠的產能利用率將維持滿載，毛利率持續向上提升。
聯電總經理王石也表示，聯電專注於發展更廣泛的邏輯和特殊製程技術產品受到客戶的青睞，並將持續擴充產品組合以滿足客戶的需求。隨著聯電台南旗艦廠區Fab12A的P5及P6擴廠計畫進行，鑑於客戶的強勁需求，聯電在2022年將繼續成長並取得更多的市占率。
聯電日前與美光達成和解，雙方全球撤告，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。美光隨後也宣布將與聯電擴大業務夥伴關係，共同強化客戶供應鏈。
法人表示，由於聯電明年元月1日起，每年要多挪出1萬多片的12吋成熟產能給美光，預料將讓產能短缺問題延續到2023年上半年，預估聯電明年第1季代工價格仍有調漲空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言