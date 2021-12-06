聯電11月營收196.61億元續創新高 代工價續看漲

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公告11月合併營收月增2.62％，達196.61億元，續創單月新高，年增也達33.5％；累計前11個月合併營收1927.31億元，較去年同期成長19.31％。

聯電稍早展望本季，預計晶圓出貨量和平均售價走勢仍將持穩。歸功於生產效率和產品優化的持續改進，8吋和12吋廠的產能利用率將維持滿載，毛利率持續向上提升。

聯電總經理王石也表示，聯電專注於發展更廣泛的邏輯和特殊製程技術產品受到客戶的青睞，並將持續擴充產品組合以滿足客戶的需求。隨著聯電台南旗艦廠區Fab12A的P5及P6擴廠計畫進行，鑑於客戶的強勁需求，聯電在2022年將繼續成長並取得更多的市占率。

聯電日前與美光達成和解，雙方全球撤告，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。美光隨後也宣布將與聯電擴大業務夥伴關係，共同強化客戶供應鏈。

法人表示，由於聯電明年元月1日起，每年要多挪出1萬多片的12吋成熟產能給美光，預料將讓產能短缺問題延續到2023年上半年，預估聯電明年第1季代工價格仍有調漲空間。