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新機台到位 閎康營運動能續添材火

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布11月合併營收為3.07億元，月增14%、年增16.7%；累積前11月營收30.22億元，年增10.0%，主要成長動能來自MA（材料分析），需求來自第三代半導體及先進製程訂單增長。

閎康今年前三季獲利已經超過去年全年獲利，公司為體恤同仁辛勞付出，今年尾牙依然加碼最大獎汽車共二部，最小獎項提高至6,000元，另外加碼每人每年2.5旅遊補助，與同仁共享公司獲利成果。

閎康三大業務中的MA受惠於第三代半導體及先進製程訂單持續湧入，擁有高於同業之成長性，隨著機台陸續佈建，產能放大，因而能提供給客戶最即時及最完整之服務。其中原子級高倍率穿透式電子顯微鏡（TEM）對於影像解析度可達0.1奈米的原子等級，為觀察樣品精細結構最有力的成像設備，由於第三代半導體及先進製程之研發，關鍵即來自於材料特性掌握度之優劣，使TEM設備目前在市場上呈現供不應求的狀況。

閎康表示，早在今年初公司就看準第三代半導體及先進製程的趨勢，因此超前部署的機台已陸續到位，加上客戶整體需求持續增溫，目前產能供不應求，帶動營收穩健成長。為因應市場需求，閎康仍將持續添購TEM機台，隨著機台到位，可望再為營運動能增添材火。

由於臺灣半導體產業在AI、巨量資料及物聯網應用有極大的成長動能，經濟部近期通過閎康申請之根留臺灣投資行動方案，計劃加碼投資8億元，在竹科、竹北、南科等地共七處實驗室導入高階儀器設備，將提供臺灣半導體業者下世代先進製程專業分析服務，閎康持續維持高資本支出，除了提供客戶更具時效性的支援，亦反應客戶訂單強勁而提前規劃。

整體而言，閎康已為全球頂尖第三方獨立專業分析實驗室，在中國大陸、台灣及日本名古屋皆有實驗室，國際化程度也領先同業，隨著各國積極推動半導體產業發展，檢測需求將伴隨提升，預期閎康將持續受惠。

半導體 營收

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