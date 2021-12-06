大立光營收連6增 股價超車祥碩奪回第五名

今（6）日大立光（3008）早盤以2,030元開高，上漲35元，漲幅1.75%。大立光昨（5）日公告11月合併營收約43.51億元，月增3.54%，連續六個月走揚，並且是近十個月來最佳，但仍較去年同期衰退16.94%。

上週大立光盤中一度遭祥碩（5269）超車，落居第6高價股，今日重新奪回第5名，上漲35元，至2,030元。

千金股中，除了大立光走高之外，其餘包括信驊（5274）、祥碩和聯發科（2454）也是上漲的表現。信驊以3,090元開低，股價盤中翻紅一度拉升至3,210元，上漲80元，盤中漲幅2.56%；祥碩以2,000元開盤，盤中漲5元，漲幅0.25%；聯發科以1,060元開盤，股價一度跌至1,040元，後震盪拉升，盤中漲幅1.41%。