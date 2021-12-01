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疫情再起宅經濟夯 NB概念股早盤揚

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

新冠變異株Omicron讓全球疫情再起，讓「宅經濟」商機有望延續之下，今（1）日PC概念股表現優於大盤，仁寶（2324）、英業達（2356）、廣達（2382）早盤漲幅均逾1%，緯創（3231）更是上揚2%。另外品牌華碩（2357）更是有1.5%的漲幅，宏碁（2353）則呈現小漲。

華碩上月表示，供應鏈缺料狀況逐步改善，估第四季缺口將收斂至2成以下，筆電需求則仍強勁，預期本季筆電出貨將續揚5%、年增20-30%，零組件與周邊產品也可擺脫季節性因素，出貨估持平上季。宏碁也仍樂觀看待明年Chromebook出貨量，能見度並可見到明年上半年。

據悉，宏碁對明年的Chromebook出貨量還是相當樂觀，因為美國的預算案已經審核通過，且同時往大尺寸移轉，筆電的平均銷售單價會增加。

此外，宏碁積壓的訂單還是沒有被滿足，約是一個季度的缺口，能見度約到明年上半年。據悉，宏碁認為，長期來說IC仍然緊缺，主要是因為EV對IC的需求大增，且貨運的問題仍然沒有解決。

對於本季，英業達總經理巫永財認為，在料況較上季改善下，筆電、伺服器出貨都將持平上季，智慧裝置則因進入旺季可望較上季成長，今年營運將優去年，明年則看好伺服器、智慧裝置動能，預期營收將雙位數成長。

廣達財務長楊俊烈日前說明，疫情過後筆電需求將會恢復正常，但是預估廣達2022年筆電出貨量仍優於產業平均。也樂觀看待伺服器業務，預估2022年營收成長將優於2021年，他說，期待2022年會比今年好，但還是要看缺料影響。

缺料方面，廣達認為，第4季筆電料況供貨已經優於第3季，但預估這波缺料將會持續到2022年。廣達副董梁次震也表示，很難預估零組件缺料何時能緩解，尤其是半導體，雖然有零組件商預估到2022年12月就會緩解，但要再觀察客戶耶誕旺季的銷售狀況。

筆電 宏碁 廣達

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