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樺漢元宇宙題材發燒 盤中股價重新站回250元

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）近期在元宇宙議題發燒下，吸引投信連三天買超，激勵股價向上攻堅，繼昨（29）日股價大漲6%後，今（30）日盤中再度大漲半根漲停，股價重新站回250元大關。

樺漢上周宣布攜手翰成數位打造「產業元宇宙」產業鏈，翰成數位是由戲劇一哥陳昭榮轉戰直播產業後所創立的公司，目標要打造台版「抖音」，樺漢以軟硬整合方案支持直播數位產業，加上有Google、精誠資訊（6214）的幫助。

樺漢董事長朱復銓指出，樺漢結合 Google Cloud、精誠資訊也將提供翰成背後完整的雲端數據管理解決方案，協助翰成整合軟硬兩端系統、強化數據應用能力、提升 AI 智慧運算、優化平台服務品質，達到全球開放式 AIoT 雲端平台

翰成數位規畫打造的直播、短影音相關業務，將有別目前市面上相關業者內容主打C2C，將再加重B2C因素，因此內容應用除了娛樂外，樺漢也計畫未來與翰成數位合作切入智慧城市、醫療、教育等應用，若該模式在台灣驗證可行，樺漢將利用其在歐美廣大商業客戶的影響力，將此模式複製到海外市場。

此外，樺漢先前已宣布攜手Google等國際大廠，揮軍市場規模達1,500億的「工業元宇宙」領域，初期目標將搶下一成市占率。

樺漢總經理蔡能吉指出，觀察全球AR/VR工業硬體支出市場規模高達逾1,500億元，加上全球公共基礎建設、智慧物流與倉儲、智慧工廠等對於AI應用強勁需求，推進物聯網持續升級，延伸至工業元宇宙市場將有更龐大的商機，樺漢初步目標是搶下工業元宇宙一成市場。

樺漢指出，疫情期間遠端作業模式即已成常態，「科技防疫」、「數位轉型」掀起全球產業加速變革，就工業元宇宙應用在智慧工廠、混合雲工廠方面，使用遠端協作，啟動數位轉型的第一哩路，加上透過Smart Glass蒐集數據，與雲端結合進行分析、AI演算，雲地循序漸進的優化，讓異地備援更輕鬆，且協助企業以最小成本創造最大的效益。

樺漢 元宇宙 雲端平台

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