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電商股漲勢又起！東森盤中漲逾5%、富邦媒重返1700元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

新變異毒株的出現使得電商股買盤再起，除了自大股東賣股後，股價陷入沉寂的富邦媒（8454）今（29）日盤中股價重返1,700元關卡，來到1,710元，漲幅近5%，東森（2614）亦擴量上攻，盤中來到34.8元，漲幅逾8%，成交量較前一交易日倍增。法人表示，即將公布11月營收，電商股短期有業績題材支撐，加上一旦疫情又轉嚴峻，民眾警戒心變強，對電商本季業績將有加乘效果。

富邦媒日前透露，雙11業績告捷，活動開跑三分鐘即衝出破億業績，第一個小時站上人數即是平日近四倍的人次，市場看好，富邦媒即將公告的11月營收將衝破歷史新高，本季營收亦可望挑戰新高，其次，富邦媒2022年將增加20個衛星倉，使衛星倉規模來到50個，有利明年在五都都能提供五小時送貨服務。此外，富邦媒將增加冷鏈設施，有助於生鮮業績成長。

富邦媒近期也瞄準黑五購物節的消費熱潮，主打「美系運動鞋、歐美精品包」。富邦媒表示，根據近期消費觀察，發現消費者為融入濃厚的歐美節慶氛圍，帶動話題潮流鞋款、國際精品包近期人氣升溫，因此集結國際精品、流行服務、專櫃服飾、時尚鞋包、潮流運動、專櫃內衣類別商品優惠5折起，搶搭黑五購物潮。

東森因擁有小金雞東森購物，也被視為電商受惠股。東森購物日前公布雙11單日業績，全通路總銷金額5.3億元，不僅創單一檔期新高紀錄，較去年雙11業績4億元成長超過三成，網路業績成長37%。

東森購物今年1-10月累計合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)達230.2億元，年增率17.1%，累計合併稅後淨利14.4億元，年增28.5%，每股稅後純益達14.13元，已經超越2020全年EPS14.11元，再刷新歷史新高，主要還是因東森購物網以多元通路並進模式穩定經營，並持續開發壯大自營商品及電子商務EC通路，挹注獲利。看準雙11、雙12檔期有政府五倍券加持，東森購物網11月與第4季業績可望再創新高。

富邦媒 電商

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