元大ESG高股息N 交投熱絡 小資抗通膨新選擇

今(2021)年11月1日上市的元大ESG高股息N（0056）（020029）受到投資人熱烈肯定，累計至11月19日成交超過55,000張，成為近日ETN市場商品中表現出色的焦點。

元大ESG高股息N連結台灣指數公司的特選ESG高股息報酬指數，發行價格為每單位新台幣5元，11月19 日股價最高來到5.42元，上漲8.4%，僅上市15個交易日，就一舉超越報酬指數過去三年的年平均現金殖利率，氣勢如虹。元大證券說，對小資族而言，進場成本相對低，等於是以小錢就能參與全球最夯投資趨勢，兼顧資本利得及利息收入。

地球暖化問題正讓人類面臨巨大挑戰，世界各國正視氣候變遷問題，並制定相關環保政策，已是不可逆趨勢。投資人瞄準ESG（環境保護、社會責任、公司治理）主題，「愛地球、企業營運」兩者成為命運共同體。

觀察回測數據，不論歐、美、新興亞洲或台股，有納入ESG選股因子的指數表現，皆超越當地一般大盤指數。以台股為例，回測過去三年大盤上漲54.9%，ESG高股息報酬指數漲幅則高達55.5%，顯示永續投資不只是對地球、社會友善，還能賺到獲利。

「元大ESG高股息N所連結的特選ESG高股息報酬指數共有二十檔成分股，篩選條件ESG表現是必要條件之一，更加入公司財務指標，精選過去三年平均殖利率表現優異的個股。統計報酬指數過去三年平均現金殖利率高達5.45%。

目前前六大成分股，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、富邦金（2881）、中信金（2891）及兆豐金（2886），合計約占指數達八成；另外還有台灣大（3045）、永豐金（2890）、遠傳（4904）、仁寶（2324）、英業達（2356）、南亞科（2408）、緯創（3231）、大聯大（3702）等，都是過去股息配發穩定且相對豐厚的上市優質公司。

元大證券說，元大ESG高股息N上市，正好提供投資ESG永續企業，又能兼顧高股息的機會。具有單價低，免選股之特性，小資族和沒有時間看盤選股的投資人，皆可輕鬆入手。在低息環境下，ESG+高股息是未來投資及抗通膨的聰明方式。