各擁題材LED股強勁補漲 光磊、億光盤中帶頭攻漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台股指數近期再度站上歷史高檔區，LED股以長線漲幅來看仍是相對落後，但近日LED股在各擁題材下，吸引市場資金目光，包括感測大廠光磊（2340）可能轉進化合物半導體領域、億光（2393）直言早已進入元宇宙供應鏈，另外，明年市場將持續成長的Mini LED題材也仍受市場關注，今（23）日在光磊及億光帶頭攻上漲停板下，LED股整體表現相當強勁。

LED股各擁利多題材，包括近期市場最關注的元宇宙、化合物半導體等，今日LED股整體表現強勁，除了光磊及億光同步攻上漲停板之外，鼎元（2426）、榮創（3437）、佰鴻（3031）、光鋐（4956）及艾笛森盤中股價漲幅均達6%至8%，此外，富采、宏齊（6168）及光鼎（6226）盤中漲幅也都在3%左右。

對於市場關注的元宇宙商機，億光電子董事長葉寅夫表示，主要是近年來5G應用快速增加，再加上5G的傳輸速度和容量大幅提升，因此以穿戴式裝置為主，將會持續帶動很多VR/AR應用及需求，葉寅夫也提到，其實早在宏達電多年前率先發展VR/AR時，億光電子就已是其中的供應商，未來商機一定持續看好。

光磊指出，目前公司仍專注於新世代感測半導體元件的銷售，但市場人士指出，在化合物半導體領域中，日亞化也是技術領先的重要廠商，在光磊營運由日亞化主導，再加上公司確定更名為台亞半導體，確實讓外界有更多想像空間。

此外，鼎元的鎖定感測元件領域、富采領軍的Mini LED的題材，包括榮創、光鋐及億光等股也都積極布局，在明年這些各廠布局多年的領域可望持續推升營運向上成長。

LED 億光 半導體

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