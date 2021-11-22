外資上周連四買 群創成交量居第二領軍面板股上漲

面板報價跌幅縮小，外資看好電視面板價格落底可期，加上雙11電視銷量優於預期，重申友達（2409）、群創（3481）優於大盤評等，據指出，電視面板11月跌幅可望大幅收斂，面板股上周成為外資買超重要標的，尤以群創獲外資連四買最為突硫，今（22）日開高走高，衝上3個多月來波段高點，早盤成交量逾6.4萬張，居個股成交量亞軍，僅次於華航（2610），盤中漲幅2.63%；友達也是走高，盤中漲幅2.06%。

電視面板最新報價將出爐，根據業界預估，11月報價將大幅收斂為5～10%，較10月的重跌不同，且預期12月跌幅將持續縮小，跌價趨勢可望提前結束。

群創、友達今年前三季稅後純益分別達515.9億元、506.8億元，第3季仍獲利，在電視面板報價跌幅收斂下，法人看好本季群創、友達的獲利可望超過百億元，年度獲利可望創新高。

群創今日以19.15元開高後一度拉升至19.55元，創8月19日以來高點，友達以22.15元開出一度拉升至22.5元，創8月5日來高點，彩晶開高，盤中漲幅1.84%。