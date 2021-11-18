華興子公司華能光電 計畫2024年上市掛牌

華興（6164）今(2021)年3月開始轉虧為盈，持股97%子公司華能光電今年營運可望獲利，規劃2024年掛牌上市。華興董事長劉守雄說，2022年華興會有新的作為，長遠發展指日可待。

華興電子11月17日舉行法人說明會，會議中心裝設三台UVC壁掛式紫外線抑菌裝置，搭配空調循環清消讓與會者感到安心，董事長劉守雄表示，自從前年底在武漢發生新冠肺炎疫情，到去年造成全球擴大蔓延，一發不可收拾，全世界各個國家無不用盡其極來拯救人民生命，維持國家的生存與經濟的運作，鎖國政策/擴大內需及廣發QE是不得不用的救急方法，也因此全球從事經濟的各行各業產生了巨大的變化，適者生存，不適者凋零與沒落。2021年大家開始學習如何與病毒共處，商業活動逐漸恢復，華興的業績也觸底反彈，從今年的3月開始，就能一掃前兩年的低靡狀況，財務報表已由紅字轉為黑字，順利轉虧為盈，公司全體同仁也士氣大振、信心滿滿。

華興電子產品線主要在LED封裝及照明，傳統LED封裝由母公司運營，主要應用在工業用客製化指示燈以及白色家電用指示燈，今年導入交通警示燈產品，持續以最高品質封裝站穩利基市場。

LED照明業務由子公司華能光電運營，低溫照明市占第一，近年布局台灣在地照明業務成效顯著，尤其平板燈產品，符合最新的CNS14115、CNS14335國家標準，也通過CNS16047取得經濟部節能標章，更即將取得行政院環保署環保標章，強化產品的堅持已獲眾多客戶與機關學校認同，貢獻逐年成長。

華能光電今年特別成立的UV專責事業單位主打BioLED品牌，除經銷飛利浦 UVC紫外線設備外，也推出各種型式自有產品，現正認證符合國家通訊傳播委員會NCC法規，將人體感應列為標配，BioLED桌上型產品於家用消毒及除塵螨時，偵測到物體靠近即會停止點燈，避免UVC紫外線直接照射人體和寵物，針對一般企業及公共空間推出空調型系列產品及符合美國CDC推薦UVGI的產品，成為今年法說會亮點。

劉守雄樂觀表示，華興堅持「最高品質封裝、深化低溫應用、UV健康科技、半導體照明專案整合、在地生產」的方向已經看到成果，公司基礎打得很扎實，未來包括智能照明、植物照明、車輛照明、健康照明、UVC LED等延伸的應用領域都難不倒華興，製造基礎和研發技術具備，加上正確的方向，工廠及後勤團隊支援行銷與業務努力衝刺，創造更多新的業績與獲利，2022年華興會有新的作為，長遠發展指日可待。