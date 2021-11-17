佳世達前三季EPS 3.72元 超越過去十年全年獲利水準

佳世達公布財報，前三季每股獲利3.72元，超越過去十年全年獲利水準；不過，全球科技產業深受長短料問題所苦，針對全球景氣走勢，佳世達董事長陳其宏示警，景氣反轉景況可能會在明年第一、二季看到，甚至還可能提前到今年十二月底，而CPI（消費者物價指數）、PPI（生產者物價指數）會是兩個重要的觀察指標，庫存管理也將會是企業經營接下來的重要議題。

佳世達前三季合併營收1641億元，營業淨利56億元，歸屬於母公司淨利73億元，較去年同期分別成長22%、24%、127%，前三季每股獲利為3.72元，超越過去十年的全年水準；在各事業均致力提升附加價值情況下，佳世達毛利率也從2017年的11.9%提升到前三季的14.7%，不僅創下十年同期新高，五年來也提升了2.8個百分點。

佳世達董事長陳其宏指出，雖然全球經濟情勢自去年新冠疫情以來，面臨供應鏈、通貨膨脹等挑戰，但佳世達前三季仍交出較往年更好的成績單；展望第四季，看好資通訊需求維持高水準，醫療事業和解決方案也因為疫情下的防疫、數位轉型需求長線看好，但大環境的變化仍應積極關注與審慎應對。