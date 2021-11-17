元宇宙助攻 凌陽創新鎖漲停、逾2,500排隊等買

元宇宙題材續熱，凌陽創新釋出在元宇宙領域上的AR和VR都有產品導入，今（17）日一開盤就跳空以漲停167.5元開出，上漲15元，股價漲停鎖死，漲停及市價買單逾2,500張，排隊等著買。

凌陽創新總經理龔執豪表示，旗下影像訊號處理（ISP）晶片，已導入AR智慧眼鏡和VR頭戴裝置，影像訊號處理晶片出貨客戶端，分別應用在VR頭戴裝置和AR智慧眼鏡，看好元宇宙商機，將有助公司及母公司凌陽（2401）的發展。

凌陽創新今年前三季獲利4.86億元，已超過去年全年4.68億元，每股純益9.22元；主受惠於宅經濟商機，推升影像處理控制晶片出貨量增加。

凌陽創新早盤漲停鎖死，母公司凌陽以42.8元開高後一度拉升至44.9元，盤中漲幅逾7%；元宇宙概念股仍是盤面上的熱點。