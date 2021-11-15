11千金股再現！台股上漲116點收17,634點

台股今(15)日收盤上漲116.34點，收盤指數17,634.47點，成交量3,764.63億元；聯發科（2454）在外資報告加持下，開盤衝過千元關卡，入列11千金；台積電（2330）收盤上漲4元，收盤價608元。

美國科技股上周五(12日)收漲激勵今日台股科技股走揚，電子股占大盤成交比重約七成，聯發科勁揚也帶動IC設計股信驊（5274）、旭隼（6409）與祥碩（5269）等股走高；元宇宙題材概念股仍是大熱門族群，宏達電（2498）及宏盛（2534）今日高低震盪大，宏達電仍往百元關卡挑戰，威盛（2388）則走低；創惟（6104）、偉詮電（2436）、聯詠（3034）、漢磊（3707）、智原（3035）、帆宣（6196）及晶豪科（3006）也表現強勢。不過，欣興（3037）、晶宏（3141）、南電（8046）、景碩（3189）等股近期股價起起伏伏，今日表現疲軟。

傳產股的運輸股仍是盤面焦點，貨櫃三雄今日呈現開高走低，仍勉力維持在平盤附近整理；航空雙雄起伏也大，早盤走勢疲軟，午盤過後轉強而回升到平盤附近整理。生技醫療股今日表現強勢，葡萄王（1707）、喬山（1736）、寶齡富錦（1760）、美時（1795）、麗豐-KY（4137）等股價呈漲勢。鋼鐵類股今日回檔整理，類股指數跌幅約1.8%，中鋼（2002）、燁興（2007）、春源（2010）、春雨（2012）、中鴻（2014）、燁輝（2023）、大成鋼（2027）、盛餘（2029）及海光（2038）等股回檔幅度較深，短線資金輪動迅速。

第一金投顧表示，近期在美股創下歷史新高後，大盤也隨著翻揚上漲，目前碰到17,500點附近的前高壓力區，盤面需要時間消化，但盤整的過程中，績優股容易脫穎而出，近期除了道瓊、那斯達克、費半創新高，代表投機氣氛的比特幣也創新高，台股有望隨著國際行情挑戰前波18,000高點。

第一金投顧說，目前盤面仍在半信半疑中上漲，盤面量能雖增加，但仍不足，因此，法人在看的股票有望受到青睞，將最先有表現，可以優先往投信買超、基本面共識高的產業去布局。