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獲利優！新普大漲逾8% AES-KY攻下1500元大關

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

電池模組龍頭新普（6121） 與子公司AES-KY（6781）今（15）日股價攜手強勢大漲！在財報均繳出亮眼成績單下，今日盤中雙雙漲幅超過8%，AES-KY股價更是飛越1,500元大關，股價再度改寫歷史新高。

新普公布財報，第3季歸屬母公司業主淨利18.15億元，季增14%、年增25.9%，EPS衝高到9.82元，將近ㄧ股本，創單季新高，值得注意的是，單季毛利率衝到15.3%，也創近11年來單季新高。

新普累計前3季合併營收713.2億元，歸屬母公司業主淨利47.4億元，每股盈餘25.67元，優於去年同期17.79元。新普近期毛利率逐季成長，明年展望可望正向成長。今日新普股價大漲超過8.5％，不僅重回300元大關，盤中高點來到每股326.00元。

此外，AES-KY累計前三季度營收83.42億元，年增率111.45%，歸屬母公司稅後淨利18.23億元、年增287% ，每股純益23.06元，相關獲利已超越去年全年的14.17元，改寫歷史新高。今日該公司股價也大漲超過9%，盤中高點來到每股1,505元，股價漲勢凌厲。

受惠於輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的需求持續增溫下，AES-KY獲利持續穩健增長。第3季單季合併營收29.18億元，年增率52.53%、季增6.4%；營業毛利10.52億元，年增率59.76%、季增6.4%。歸屬母公司稅後淨利6.1億元，較去年同期大幅成長120.51%、季增10%，每股純益7.14元，優於第2季的7.01元。

新普 電池模組

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