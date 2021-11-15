森崴能源上市首日 股價上漲近二成

正崴集團子公司森崴能源（6806）今（15）日以每股104.4元掛牌上市，開盤股價一度來到125元，漲幅19.7%。主打綠能經濟、永續環保的森崴能源上市掛牌吸引投資人申購，近21萬筆申購單，中籤率2.12%，以森崴早盤股價125元計算，抽中一張潛在獲利約2萬元。

森崴能源董事長郭台強指出，政府訂出 2025 年綠能發電佔比達20%目標，綠色能源正進入高速發展期，森崴能源是正崴旗下第四家上市公司，看好未來十年全球淨零碳排等能源轉型的龐大需求及商機，我們超前佈署、愛護環境、潔淨能源，打造一個ESG的生態池。森崴能源發展的愈好，對地球及人類的生存環境就愈能朝向永續發展的路邁進。

森崴能源總經理胡惠森也表示，面對極端氣候，全球已有超過130個國家宣告2050年達成淨零碳排目標，推動能源轉型、加速再生能源發展刻不容緩。一個負責任的企業，應從使用綠電開始，這不只是企業社會責任，更是一場全球的綠色浪潮。森崴從事「創能、綠能、節能、儲能」就是要幫台灣企業解決ESG產業轉型所需的綠電大平台服務。

業績表現上森崴今年前三季營收達17.74億元、年增772%，主要是第一季認列地面型太陽能案場開發收入所致，上半年稅後淨利2.65億元，超越去年全年的表現，每股純益（EPS）2.47元。

截至今年上半年，森崴能源已簽約之開發及工程合約609億元（合約期間2021-2025），運維合約75.8億元（合約期間2021-2041），及每年的售電收入合約20億元，總計簽約金額已超過700億元。

目前運轉及建置中的太陽光電廠有 28 個，另完成建置 8 座陸域風力發電廠，均為自行開發設計、建置及維運。森崴目標 2025 年太陽光電與風電等再生能源，裝置容量達 1GW，並積極布局儲能市場，目標裝置量達 100MW。