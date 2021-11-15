低軌衛星再喊衝 台揚、建漢、譁裕奔漲停

低軌衛星題材持續增溫，網通廠中的台揚（2314）、建漢（3062）、譁裕（3419）都直奔漲停價，昇達科（3491）雖被警示，列為處置股，漲幅也不弱，早盤上漲逾3%。

低軌衛星是未來三到五年熱門的通訊議題，日前工研院產科國際所分析師楊欣倫以「2022年B5G非地面網路成形 6G生態逐漸清晰」進行主題演講。

楊欣倫認為，在4G與固網普及下，取代大部分的衛星通訊需求，目前衛星通訊營收大宗主要來自衛星電視。由於近幾年低軌衛星技術上的突破與星鏈計畫的逐步實現，以往全球衛星寬頻通訊難以突破30億美元的規模，隨著全球前兩大太空服務低軌衛星業者SpaceX所屬的「星鏈」（Starlink）與OneWeb的低軌衛星寬頻服務在2021年進行試營運，規劃在2022年進入商轉營運，預期將帶動整個通訊型態的轉變，單就StarlinK至2025年的營運規模就預估可達300億美元。

楊欣倫指出，各家營運商除了陸上服務，也將擴展至航空、海上甚至太空的全覆蓋場景；消費端的直接連接使用外，也將擴展至企業與政府使用，可望帶動更多應用的興起。而在連網車輛的進展面向上，各國廠商紛紛投入C-V2X研發，並成為美國與中國的採用標準，可望在5G/6G與衛星通訊情境下，發展出以智慧連網車輛為基礎的新型商業型態。

楊欣倫指出，6G在2021年成為熱議話題，國際標準組織、電信設備商與營運商紛紛推出6G白皮書，預期商用化將落在2030年，仍不排除提前的可能性，未來除了強化5G的既有通訊功能，也將實現全覆蓋的通訊情境。技術發展關鍵字包含：AI人工智慧、量子加密、太赫茲、無線光通訊、vRAN、開放架構、無人載具、非地面通訊等。

今年以來台揚搭上低軌衛星議題，股價大漲超過一倍，今日台揚再度衝上漲停價88.7元，建漢也母憑子貴，同登漲停，漲停價32.35元。

台揚今年前10月營收33.26億元，年增2.8%，台揚將於16日受邀參加台新證券2021年第四季投資論壇，建漢受惠於處分台揚持股，貢獻業外收益，今年前3季營業虧損1.6億元，認列業外收益後，轉為獲利，稅後純益4,940萬元，每股稅後純益0.15元，較去年同期有轉虧為盈表現。

譁裕近年則積極從天線轉型天線模組，並搶進低軌衛星地面接收站天線，明年將攜手合作夥伴送樣，有機會打入低軌衛星產業鏈，股價也優先，連續多個交易日登上漲停。

譁裕今年前3季每股稅後淨損0.12元，法人表示，譁裕切入天線模組，除無線網路應用以外，也切入車用雷達、日本5G專網用天線及物聯網天線模組，可望推動明年營運成長。