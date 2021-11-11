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威盛股價近月漲166%、一度衝上百元 盤中急殺漲幅收斂

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

搭上元宇宙題材，威盛（2388）股價不到一個月從38.05元一路上漲，今（11）日早盤一度衝上漲停101.5元，短線漲幅166.75%，不過，盤中漲幅出現收斂，一度急速下滑短暫翻黑下探至90.5元再翻紅，盤中漲幅1.5%。

元宇宙持續占據盤面焦點，位速（3508）早盤開高一度小翻黑後快速衝上漲停49元，但10時30分過後隨著威盛急跌漲幅收斂，位速也打開漲停，盤中漲幅縮至3.81%。

另外，還在處置交易中的宏達電（2498）早盤以85元開低，一度翻紅拉升至90元，但盤中同樣遭賣壓再度翻黑至82.7元，跌幅7.7%；宏達電股價從10月13日的33.8元一路上漲，短線漲幅超過166.27%，在短線漲多下，今日跌勢較重。

元宇宙 宏達電 威盛

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