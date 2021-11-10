十銓第3季每股虧損2.08元 第4季可回穩

記憶體模組廠十銓（4967）今日公布第3季財報，受到DRAM價格下跌，公司仍積極朝衝刺品牌及電競市占，導致第3季單季每股稅後虧損2.08元，但預估第4季市況及營運可望回穩。

十銓公布第3季合併營收17.78億元，季減9.0%，年減14.1%，第3季稅後虧損2.02億元，相較上季由盈轉虧，今年第三季每股虧損2.08元；累計前三季合併營收56.47億元，年減3.0%，前三季每股純益縮減至1.26元。

十銓科技表示，今年下半年以來記憶體市場供需開始鬆動，伺服器需求獨領風騷續強，但Mobile及PC並未如原廠及市場預期，導致OEM價格在需求持平的情況下部份受到衝擊是第3季由盈轉虧的主要原因。

十銓表示，第3季品牌DRAM占比達28%、Flash產品達24%；代工及客製化工控/SI占12%；電競、行動周邊等策略性產品36%。

整體品牌占營業額比例達到80%，並成功打入北美、中國大陸及歐洲中大型品牌電競PC的供應鏈。後疫情時代的商用及電競市場仍有強大的需求支撐，對此，十銓仍維持積極樂觀的態度看待。

面對2021年底PC平台的改朝換代來臨，十銓看好2022年DDR5 DRAM的成長動力，年底前電競PC搶先換機升級DDR5及隔年成為主流規格的爆發力，在品牌優先的策略下，可望為集團營收做出積極貢獻。

展望第4季，十銓表示，本季是全球大型促銷活動年度重頭戲，歐美聖誕節檔期的Black Friday及亞洲的雙11等，都將有助提振整體獲利。隨5G、AI/IoT及大數據等趨勢持續發酵，DRAM和NAND Flash應用攀升，再加上DDR5以及SSD滲透率增加，明年整體市況正面看待。