快訊

王泉仁被爆再婚空姐 麻衣首發聲「我們沒離婚」

誆稱缺錢返家奔喪 「北車借錢哥」屢騙愛心今栽了

華碩前三季大賺逾4個股本 正向看待明年營運

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

華碩今（10）日公布第三季財報，第三季品牌合併營收1300.91億元，稅後純益113.3億元，每股獲利15.3元，與第二季持平，累計今年前三季品牌合併營收3585.71億元，稅後純益324.91億元，每股獲利43.8元；華碩今年前三季營運表現亮麗，不僅大賺四個股本，還賺贏去年全年每股獲利35.76元。

展望今年第四季，華碩預估PC產品線營運季增率仍有5%的成長，並較去年同期有20-30%的成長，而零組件產品營運表現則會與第三季持平，但較去年同期成長5%。

展望明年，華碩共同執行長胡書賓表示，新冠肺炎疫情加速數位學習、混合型工作型態，這已經是不可逆的新常態，因此，最具生產力的PC產品應該會成為數位裝置主流，變成一種剛性需求。

另外，微軟推出Windows 11作業系統後，因為功能、使用體驗提升，預料老舊的PC無法充分發揮Windows 11功能，也將帶來換機潮，可以維繫PC市場未來幾年動能。

華碩評估，明年、甚至未來數年的PC市場全球銷量可望與今年的3.5億台銷量持平，較2019年疫情前每年約2.5-2.6億台的規模增加1億台，胡書賓認為，這些都會是華碩未來的機會，華碩會掌握契機，積極超越市場平均成長表現，並對價值創造提升作努力。

華碩 疫情 營收

延伸閱讀

華碩攜手中華郵政捐200台再生電腦 縮短數位落差

微軟擴大進軍教育市場 推出Widows 11 SE與Surface Laptop SE

美喆-KY前三季EPS 0.93元 10月營收創歷年同期新高

華碩10月營收減19% 衝刺購物季

相關新聞

多家外資挺台積電日本設廠 目標價上看1,028元

台積電（2330）再啟動海外設廠，將投資70億美元在日本建廠，多家外資力挺台積電，重申買進、優於大盤表現等評等，其中，美...

元宇宙爆發 : 威盛集團睡獅乍醒 重返榮耀

萬寶投顧陳子榕指出，台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD指標及MACD也呈多頭走勢，量能溫和放大...

日月光微減 樂觀後市

日月光投控（3711）昨（9）日公布10月合併營收527.48億元，雖較9月略減1.8%，仍為單月歷史次高。日月光投控認...

仁寶10月營收退7% 憂缺料風險

仁寶（2324）昨（9）日公布10月合併營收1,168.35億元，雖較9月歷史新高衰退7.6%，仍為歷史次高，年增3.6...

華碩10月營收減19% 衝刺購物季

華碩（2357）昨（9）日公布10月集團營收為449.88億元，受零組件缺料及季節性因素影響，月減19.7%，但仍為七年...

群創10月營收減8% 盯兩個變數

群創（3481）昨（9）日公告10月合併營收268.05億元，月減8.9%，主要受面板報價走跌影響，但仍較去年同期成長7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。