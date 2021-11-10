華碩前三季大賺逾4個股本 正向看待明年營運

華碩今（10）日公布第三季財報，第三季品牌合併營收1300.91億元，稅後純益113.3億元，每股獲利15.3元，與第二季持平，累計今年前三季品牌合併營收3585.71億元，稅後純益324.91億元，每股獲利43.8元；華碩今年前三季營運表現亮麗，不僅大賺四個股本，還賺贏去年全年每股獲利35.76元。

展望今年第四季，華碩預估PC產品線營運季增率仍有5%的成長，並較去年同期有20-30%的成長，而零組件產品營運表現則會與第三季持平，但較去年同期成長5%。

展望明年，華碩共同執行長胡書賓表示，新冠肺炎疫情加速數位學習、混合型工作型態，這已經是不可逆的新常態，因此，最具生產力的PC產品應該會成為數位裝置主流，變成一種剛性需求。

另外，微軟推出Windows 11作業系統後，因為功能、使用體驗提升，預料老舊的PC無法充分發揮Windows 11功能，也將帶來換機潮，可以維繫PC市場未來幾年動能。

華碩評估，明年、甚至未來數年的PC市場全球銷量可望與今年的3.5億台銷量持平，較2019年疫情前每年約2.5-2.6億台的規模增加1億台，胡書賓認為，這些都會是華碩未來的機會，華碩會掌握契機，積極超越市場平均成長表現，並對價值創造提升作努力。