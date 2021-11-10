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momo10月營收66.2億元 再創歷史新高

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

富邦媒公告10月營收66.2億元，年增34.4%，再次改寫歷史同期新高，累計1至10月合併營收突破681.5億元，超越2020全年營收，年增32.5%，營運表現續強。

富邦媒指出，第四季迎來零售業旺季，10月momo在17週年慶、雙10生日慶活動，以及五倍券振興活動的助攻下，推升momo網路購物營運表現年增突破39%，營運成績在創歷史同期新猷，行動購物則較去年同期成長45.5%，在網購業績佔比達78%。

富邦媒也說，隨著疫情趨緩，momo旅遊住宿、戶外露營、運動用品、汽車百貨等相關用品買氣顯現，推升健康休閒品類銷售較去年同期成長突破5成；而3C繼iPhone新機買氣持續延燒，Google新機Pixel 6/6 pro也繳出亮眼的佳績；天氣轉涼換季服飾採買潮湧現；而高購買頻次的居家生活用品與保健食品也持續維持高成長的銷售表現。

富邦媒 營收

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