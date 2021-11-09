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宜鼎Q3獲利衝高早盤股價重回200元 後市續看成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）受惠第3季記憶體模組價格仍續揚，該公司近日公布第3季獲利不僅單季獲利再創歷史新高，同時，前三季每股稅後純益15.43元也優於市場預期，近日股價上漲下，今（9）日股價重回200元關卡之上。

工控記憶體模組廠宜鼎第3季合併營收29.74億元，歸屬母公司稅後淨利5.34億元，單季合併營收及獲利均創下歷史新高，第3季每股稅後純益6.46元優於預期，累計前三季每股稅後淨利15.43元也優於市場預期。

受到第3季業績表現亮眼，近日宜鼎股價持續上漲，今日盤中該股一度上漲約6%，股價盤中高點來到205元，股價不僅重回200元關卡之上，並寫下近2個月新高，同時，技術面上，股價也重新站回所有短中長期均線之上，技術指標有利後市股價表現。

由於宜鼎下半年接單持續暢旺，工控市場接單穩定，該公司訂單能見度先前早已看到年底，且接單領域涵蓋5G及電信基礎建設、智慧醫療、電動車及充電系統、資料中心及伺服器等各領域，市場預期，宜鼎下半年營運表現可望優於上半年水準，同時，今年全年獲利也可望再創歷史新高水準。

記憶體模組 營收

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