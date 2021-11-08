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外資擔憂兩因素 工具機雙雄評等及目標價同遭調降

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

工具機雙雄第3季財報出爐，亞德客-KY（1590）單季稅後純益16.01億元，每股純益8.47元，上銀（2049）第3季稅後純益13.57億元，為12季以來高點，每股純益3.98元；但外資卻因中國大陸成長趨緩，今年資本支出達高峰等因素，調降兩家公司的評等及目標價；其中美系外資一口氣將亞德客目標價由1,200元下修至770元，評等由加碼降至中立。

亞德客-KY第3季合併營收66.63億元，營業毛利32.79億元，營業利益20.29億元；累計今年前三季合併營業毛利96.11億元，稅後純益48.36億元，每股稅後純益25.59元，已逼近去年全年25.63元，創歷史新高；亞德客10月合併營收15.92億元，累計前十月合併營收212.24億元創歷史高峰。

但外資卻是調降亞德客-KY評等及目標價，美系外資將亞德客評等由原先的加碼調降至中立，目標價由1,200元下修至770元；亞系外資由原先的買進調降至優於大盤表現，目標價由1,100元下修至1,000元；日系外資重申買進評等，目標價由1,233元下修至1,082元。

上銀第3季合併營收75.3億元， 營業毛利28.76億元，毛利率38.2%，稅後純益13.57億元，為12季以來高點，每股純益3.98元；累計今年前三季營業利益39.48億元，毛利率35.62%，稅後純益29.4億元，每股純益8.63元。

外資同樣也調降上銀評等及目標價，美系外資將上銀評等由原先的加碼調降至減碼，目標價由440元下修至260元；亞系外資重申買進評等，目標價由425元下修至360元；日系外資重申買進評等，目標價由465元下修至415元；另一家亞系外資重申劣於大盤表現評等，目標價由344.95元下修至320元。

美系外資認為，因預估價格不會進一步上漲，目前的平均售價比2018年的高峰值低10~15%），且穩定的交貨時間（4~5 個月）顯示出供應平衡的情況，美系外資擔心中國訂單放緩和晶片短缺將影響機器人生產，加上原材料價格上漲導致漲價停滯，利潤率成長見頂，決定調降評等及目標價。

亞德客今（8）日開低，一度下挫至跌停776元，終場收799元，下跌63元，跌幅7.3%；上銀以311.5元開低，終場收299元，下跌19元，跌幅5.97%。

上銀

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