投信力挺技嘉 盤中股價改寫23年來新天價

技嘉（2376）受惠於加密貨幣夯、投信買盤進駐下，今（8）日股價飆漲8%，來到歷史新天價135.00元，股價也一口氣改寫23年來新高。

該公司公布10月合併營收109.24億元，月減14.3%，與去年同期相比為年增48.4%；累計其今年前10月營收為1,023.79億元，較去年同期增加49.4%。

技嘉大受投信青睞，投信連六個交易日大買技嘉，近六個交易日就買進高達4,744張。

法人預期，技嘉第4季營收仍有持穩上一季高檔表現，展望2022年，預期主力產品線包括主機板、顯示卡、伺服器出貨都會較今年成長，其中主機板、伺服器成長更為顯著，整體而言，明年技嘉營收有機會挑戰續創新高。

在獲利方面，法人也指出，伺服器業務在營收規模擴張、組合優化下，毛利率可望提升，而主機板與顯示卡新品上市將推升產品均價。因此預期2022年每股盈餘也將進一步成長。

技嘉目前營收結構中，主機板約佔3成、顯示卡約4成、伺服器約2成，其他約1成。