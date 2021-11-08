胡連10月營收月、年雙增 後市法人按讚

汽車電子大廠胡連（6279）公布10月營收為4.67億元，月增11.86%、年增22.25%，由於接單狀況良好，且疫情影響淡化，10月營收動能回升；分析師並表示，胡連並在第3季稅後純益（EPS）1.73元，符合預期下，投資建議維持買進。

胡連在第3季財報方面，雖仍處於產業淡季且疫情拖累東南亞市場表現，但因中國自主品牌客戶較不受晶片缺料影響且當地疫情影響淡化，全季營收11.55億元，季減1.47%。獲利能力方面，因受到銅價、塑料價格上漲，且不易轉嫁予客戶，毛利率由2Q21的35.59%續降至33.54%，營業費用提升，營業利益1.96億元，季減17.54%，考量業外淨收入回升且稅率相對下降，稅後純益1.72億元，季增6.78%，EPS為1.73元。

2021年方面，市場預估全年營收47.1億元，年增29.1%，主要成長動能來自於中國、台灣、印尼、美國等市場，而保險絲盒、高頻高速、高壓連接器產品後續表現看旺；獲利能力方面，雖營收規模拉升，但因銅價明顯上漲，壓縮毛利率表現空間，預估2021年毛利率36.14%，較2020年略為下滑，但考量業外表現平穩、稅率相對上升，預估稅後純益7.5億元，年增35.9%，EPS為7.6元。

分析師並表示，胡連10月營收及第3季財報，表現皆符合預期，且受惠於全球車市需求回升，中國國產替代進口品趨勢及新產品、新客戶帶動，馬年營收、獲利明顯提升，預估此動能將可延續至2022年，且在銅價表現相對穩定情況下，預估2022年獲利持續增長。