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華擎獲利亮眼 早盤股價強彈至近四個月新高
板卡廠華擎（3515）昨日公布前三季EPS為14.09元，為歷年同期新高，今年全年維持正成長，早盤股價彈漲超過4%，來到波段高點191.50元，股價來到近4個月新高。
其他板卡廠如撼訊（6150）前三季EPS則為14.16元，今年營運可望創高，該公司股價早盤一度觸及漲停，躍上短均及月線，股價也大漲7.22%。不過技嘉（2376）早盤股價雖一度勁揚6.6%，惟遭空頭反壓，漲幅收斂。
青雲（5386）則公布10月合併營收為2.31億元，月減3.2%、年增99.92%，累計前十月營收為22.24億元，年增32％，為近三年新高。青雲早盤股價也大漲超過5%。
華擎第3季稅後純益4.05億元，季減49%、年減16.8%，第3季每股純益（EPS）為3.36元，低於第2季EPS的6.59元，與去年同期EPS 4.40元。華擎前三季稅後純益17.00億元，歷年同期新高，年增69%，前三季EPS為14.09元，優於去年同期的8.34元。
華擎越南委外代工廠歷經三個多月停工後，2021年10月下旬逐步復工，第一階段產能將恢復約 30%，加上第3季起擴大中國大陸、台灣協力廠支應，相關產能逐步到位，第4季營運可望重回正軌，2021全年維持正成長。
法人則表示，近期歐美已陸續解封，宅經濟有降溫情況，由於華擎MB佔營收比重近50%，因此預估在Chromebook、消費性NB、MB將較有影響下，華擎成長動能也會收到壓抑，預估華擎明年營收仍可持續年成長，但成長幅度約僅個位數，成長動能主要來自工業電腦及伺服器。
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