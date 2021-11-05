彩晶庫藏股開買 領軍面板股齊漲
彩晶（6116）今（5）日啟動庫藏股買進，預計買回10萬張，早盤跳空開高，以15.5元開出，一度拉升至15.6元，站上季線，盤中漲幅逾5%，面板股由彩晶展開護盤，友達（2409）、群創（3481）也是跟進大漲，早盤漲幅超過3%。
彩晶第3季合併營收61.14億元，季減24.2%，年增12.4%，毛利率降至25.94%，季減20.87個百分點，年減10.92個百分點，稅後純益13.62億元，季減50.4%，年減17.1%，每股純益0.45元；累計今年前三季稅後純益71.41億元，創新高，年增556.9%，每股純益2.36元，也是歷來最佳。
彩晶董事會通過，今日起至12月30日預計買回10萬張庫藏股轉讓予員工，占公司已發行股份3.3%，預計買回區間價格為10.12~21.46元。
彩晶以15.5元開出，上漲1.05元，一度拉升至15.6元，盤中漲幅5.19%；友達以20.45元開高一度拉升至20.55元，盤中漲幅3.57%；群創以17.6元開出，一度拉升至17.8元，盤中漲幅3.52%。
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