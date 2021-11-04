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遠傳Q3營運超越財測 i13熱賣、5G新經濟帶動成長

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

遠傳公布第三季合併營收207.04億元，年增11.4％，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為71.32億元，年增4.7％，稅後淨利33.65億元，每股獲利1.03元，財測達成率為110.2％。

遠傳月租型用戶數持續正成長，自2018年第三季起連續12季上揚，2021年第三季年增率達1.4％；第三季更繳出每月平均貢獻度（ARPU）年成長率2.9％、行動服務營收年成長率3％的亮眼成績。

遠傳表示，目前5G用戶滲透率已超過20％，續約用戶資費平均提升亦超過20％，而iPhone 13不僅挹注5G用戶數強勁成長，長期合約也成為熱門選項，約80％用戶申辦30個月以上合約。

在新經濟業務營收方面，遠傳表示，2021年前三季新經濟營收年成長率達17.6％，資通訊服務營收年成長率達15%；另外，個人數位服務也同樣延續成長動能，friDay購物營收年成長率達36％、簡訊數據行銷服務營收年成長率達27％、帳單代收服務營收年成長率達14％。累計至今年第三季，新經濟營收占比達16.5％，超越2021年度營收占比目標16％。

遠傳憑藉「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端技術力與網路優勢，協助鴻海建置高效能、高穩定的「虎躍雲數據中心」，實現IT（資通訊營運）營運管理最佳化；遠傳5G遠距診療應用近日也於苗栗縣南庄鄉衛生所啟用「5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務」，持續改善偏鄉醫療資源匱乏問題。

營收 遠傳

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