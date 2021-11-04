營運步出谷底 王品Q3每股虧1.45元衰退幅度收斂
王品集團公告第三季財報，營收37.6億元，年減15.57%，其中台灣事業群營收21.3億元，年減26.69%；大陸事業群營收雙升達16.3億元，季增2.02%、年增5.2%，稅後虧損1.1億元，每股虧1.45元。王品表示，第三季衰退幅度較上季收斂，顯示營運已步出谷底。
王品同時公告10月營收，隨著振興五倍券發放、餐飲內用限制放寬，10月營收16.4億元，月增26.39%、年增13.24%，成功終止連5黑，更翻紅創歷史同期新高，營收較舊紀錄超出2億元，在年底的餐飲旺季帶動下，第四季營收有望回穩。
王品指出，台灣事業群10月營收11.1億元，較9月大增37.47%、年增18.98%，也是歷史同期首次突破10億元營收大關，刷新紀錄；大陸事業群營收5.3億元，月增8.08%、年增2.8%，累計前10月合併營收137.6億元，較去年同期成長11.56%。
王品表示，隨著本土疫情趨緩，民眾外出用餐意願大幅增長，台灣事業群在政府五倍券、好食券等政策帶動下，10月營收強勢反彈，雙十連假各品牌業績均較平日翻倍成長，顯示餐飲內需市場已逐漸復甦。
展望第四季，王品表示，把握年末餐飲旺季加速展店，新、舊品牌預計開出10家新店，挹注營運成長動能，遵循集團「汰弱留強」策略，部份門店改以更具競爭力、符合商圈特性的品牌進駐，在五倍券刺激消費與展店效益加持下，王品第四季業績有望回穩。
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