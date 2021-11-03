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需求強勁 宏碁前三季每股獲利2.28元 賺贏2020年

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

宏碁今（3）日傍晚公布第三季財報，在全球需求強勁帶動下，宏碁第三季合併營收811.42億元，毛利率11.5%，營業淨利34.67億元，營業淨利率4.27%，稅前淨利41.64億元，稅後淨利30.18億元，創11年單季新高，單季每股獲利1元。

綜觀今年前三季營運表現，累計前三季稅後淨利86.57億元、每股獲利來到2.88元，賺贏2020年全年獲利2.01元，表現優於預期。

宏碁獲利表現好，但是長短料問題仍然嚴重，宏碁董事長陳俊聖先前指出，受到電動車對半導體需求大增的影響下，PC產業長短料問題短期內不會解決，在可預見的未來，決定宏碁有多少生意的關鍵不在於「需求」，而在於「供給」；宏碁表示，會努力克服供應鏈、物流等產業性問題所帶來的業務成長瓶頸。

隨著傳統聖誕旺季到來，宏碁也表示，已發表電競、創作者、Chromebook、跨產品線抗菌系列以及綠色環保系列產品Vero等新品，預料將為營運增添新動能。

宏碁 財報

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