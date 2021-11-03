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南亞科10月營收72.05億元 月減6.1%

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

南亞科（2408)今(3)日公2021年10月自結合併營收為72.05億元，月減6.1%，但比去年同期成長50.2%；累計前十月合併營收714.11億元，年增加39.9%

雖然南亞科10月合併營收是8月站上80億元寫下單月新高後連二個月下滑，不過隨DRAM現貨止跌，原本看空的外資機構，認為DRAM最壞時刻已過，態度翻多，近八個交易日有七個交易買超，今日股價也大漲逾3%，以68.6元作收。

稍早有美系外資以記憶體寒冬將至，調降南亞科評等，但DRAM跌勢並非如外資預期非觀，隨著比特幣翻漲、元宇宙議題發酵，市場也漸漸注意未來相關應用，都離不開DRAM，激勵買盤趁DRAM價格觸底，提早卡位。

南亞科總經理李培瑛稍早在法說會上表示，即強調目前全球重要的上原廠庫存仍維持在低水位，來自5G相關應用、伺服器及消費性電子的需求仍穩健，預期今年第4季到明年第1季市況及價格雖會修正，但幅度不會太深。

目前南亞科主力重心仍在DDR3 利基型記憶體，占比仍逾50%，隨著三星退出此領域，未來該公司將是市場主要供銷商。

南亞科也積極推動10奈米製程，目前試產第一代1a製程進展相當順利，明年上半年可小量出貨；第2代1b製程也同步展開試產，是台廠中未來有能力將產品推至DDR5領域的廠商，對穩定市場供貨，扮演重要角色。

南亞科 DRAM 營收

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