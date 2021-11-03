緯穎受缺料影響獲利雙降 第三季EPS11.59元

伺服器廠商緯穎（6669）今（3）日公布財報，受缺料影響，稅後淨利為20.27億元，季減12.2%、年減9.8%，每股純益為11.59元，低於第2季的13.2元與去年同期的12.85元。

該公司第3季合併營收達452.64億元，年減4.1%、季減11.6%，營業淨利為26.99億元，季減年減均為9.6%，稅後淨利為20.27億元，每股純益為11.59元。

單季毛利率年減0.4個百分點至8.1%、也低於第2季的8.6%，營益率年減0.4個百分點至6.0%，但略高於第2季的5.8%，稅後淨利率年減0.3個百分點至4.5%，與上一季持平。

累積緯穎前三季合併營收達1357.47億元，年增1.0%。毛利率年增0.1個百分點至8.1%，營益率年增0.1個百分點至5.9%，稅後淨利為60.34億元，稅後淨利率年增 0.1個百分點至4.4%。惟今年以來受到台幣升值，供應鏈持續緊繃與海運價格上漲的挑戰，各項營運成果仍維持成長，每股純益為34.51元，高於去年同期的33.62元。

展望第4季，緯穎表示，雲端資料中心需求季增，然特定原物料短缺問題未能根本解決，缺料風險依舊嚴峻，公司透過與上下游客戶供應商協同合作，致力於營運穩定及彈性。