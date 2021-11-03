晶圓短缺將影響愛普短期出貨 盤中股價打入跌停

記憶體設計廠愛普（6531）第3季雖然仍繳出亮眼的財報表現，不過，該公司也表示，由於半導體晶圓短缺的影響，恐怕可能讓該公司短期營運展望偏向保守，此情況也衝擊該公司股價今（3）日盤中打入跌停板。

愛普第3季稅後純益為6.76億元，季增48.14%、年增439.78%，創歷史新高紀錄，累計今年前三季獲利達14.83億元，年增逾五倍；愛普面額變更完成後，對外發行股數倍增，每股純益也調整，第3季EPS 4.56元，累積前三季EPS 為10.01元。

雖然第3季財報具成長表現，單季獲利也創下歷史新高，但是該公司在昨（2）日線上法說會時，董事長陳文良表示，物聯網及人工智慧事業部客戶的需求因半導體晶圓短缺而減緩，已影響愛普9月營收表現，陳文良也指出，目前情況沒有改善，因此預期此因素仍將持續影響愛普短期出貨動能。

受到此消息衝擊，今日愛普股價開低之後持續走低，盤中股價打入跌停價，股價來到518元，盤中跌停價有逾1200張委賣單高掛，股價出現近期最沈重賣壓。