宏達電Q3每股虧損0.94元 股價續漲

宏達電（2498）今（2）日公布第3季營運成果，營收13.4億元，營業毛利率從上一季29.9%上升至31.6%，增加1.7個百分點，每股虧損0.94元；搭上元宇宙題材，宏達電股價續漲，半個月時間大漲逾倍，早盤開高，盤中漲幅3.74%。

宏達電第3季營業淨損為8.8億元，營業利益率為-65.8%， 歸屬於母公司業主淨損為7.7億元，每股虧損為0.94元。

宏達電延續第2季推出旗艦級PC VR裝置HTC VIVE Pro 2後，HTC VIVE Pro 2專業版（Full Kit） 也在第3季全球上市； VIVE ORIGINALS全息音樂平台「BEATDAY」發表測試版，透過新科技重塑演唱會現場，開創「元宇宙（Metaverse）」時代的娛樂體驗。

宏達電表示， VIVE再次於今年9月與威尼斯雙年展合作協辦第78屆威尼斯國際影展VR單元（Venice VR Expanded），觀眾可透過官方線上平台VRChat與VIVEPORT觀賞展覽內容。《病玫瑰》是VIVE ORIGINALS入圍威尼斯影展VR單元的第7部作品，角逐「最佳評審團獎」、「最佳體驗獎」、「最佳敘事獎」VR主競賽3大獎項。

另外， VictoryXR、T-Mobile和美國Fisk University宣佈設立第一個支援5G的VR解剖實驗室，醫學預科學生透過HTC VIVE Focus 3體驗創新的解剖課程教學，並可減少實體解剖課程相關需求。

宏達電說，由Psychic VR Lab Co. Ltd開發的STYLY VR創作平台在VIVEPORT上架，可支援多人同時線上觀賞VR藝術創作。此外，STYLY創建作品亦可成為獨立的應用程式在VIVEPORT發布； VIVEPORT攜手日本知名畫家山本修老師，打造全新虛擬實境「貓．美術館」展覽，在VR中完整展出124幅「貓斯汀大教堂」畫作，重現磅礴壁畫。

宏達電近期股價在元宇宙題材激勵下持續上漲，今日以74.8元開出，上漲2.7元，漲幅3.74%。