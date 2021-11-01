大股東加碼助攻 智易、友訊走揚

看好網通產業前景，網通大股東近期加碼持股，仁寶（2324）副董事長暨智易（3596）董事長陳瑞聰就斥資2億，買進超過2,000張智易股票，台鋼入主友訊（2332）後，也持續加碼持股超過兩成。

受惠大股東加碼持股助攻，智易及友訊今日早盤走揚，智易早盤股價最高衝破110元，漲幅逼近4%，友訊則來到21元以上，漲幅超過3%。

智易主要產品為整合性接取設備、有線電視寬頻、光纖設備、小型基地台，並積極投入AIoT、雲端管理、車聯網、5G應用領域包含行動小基站、邊緣計算及垂直市場等新領域研發。智易今年雖受缺料影響出貨，但營運表亮眼，累計前3季營收287億元，年增16.3%，創下歷史新高，累計上半年每股稅後純益4.05元。

陳瑞聰個人對智易持股為零，8月、9月個別買進智易股票，根據公開資訊觀測站資料顯示，陳瑞聰個人持股來到2,411張，以智易8、9月股價約為80到95元計算，陳瑞聰共砸下超過2億元加碼買進智易股票。

友訊是網通品牌，主要產品從無線網路、寬頻到企業用網通設備，銷售全球零售、企業、電信市場。友訊前9月營收112.2億元，年增1.8%，上半年每股稅後淨損0.24元。

台鋼集團取得友訊經營權入主友訊，根據今年友訊公告前十大股東，台鋼集團通通榜上有名，累計持股提升到超過16.34%，近期更加碼持股，累計持股超過兩成，台鋼表示，對友訊未來營運有信心，未來將持續加碼。