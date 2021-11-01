太陽能產品可望漲價 四大模組廠股價齊攻漲停

近年來全球氣候變遷、極端氣候頻頻影響全世界，迫使各國積極推動再生能源政策、低碳經濟也已成為全球投資領域顯學，各種相關產業中，太陽能產業無疑是最直接受惠，受到再生能源題材發燒，及市場看好未來太陽能模組及電池可望持續漲價，今（1）日早盤台股四大太陽能模組廠，包括聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）及安集（6477）全數攻上漲停板。

在業者看好未來太陽能模組及電池可望持續漲價的激勵下，今日太陽能股再度成為台股盤面最強族群，除了四大模組廠聯合再生、元晶、茂迪及安集全數攻上漲停板之外，另外，包括新晶投控（3713）及達能（3686）也大漲逾9%，太極（4934）、國碩（2406）及倉和（6538）等股也上漲逾6%，太陽能股今日表現明顯成為台股盤面焦點。

業者表示，全球能源供應主軸目前已朝再生能源發展，亦伴隨綠能相關投資機會，加上正加速發展步伐的太陽能等綠能產業，今年多數太陽能廠因上半年原物料價格飆漲，影響營運表現，但下半年已逐步反應上漲原料成本。

聯合再生近日也指出，中國大陸「能耗雙控」、美國打壓新疆多晶矽產品及新冠疫情等因素催化，太陽能產業正迎來史上最大漲價潮，單是模組價格近一年來就大漲四成，聯合再生強調，未來漲價潮還看不到盡頭。此看法也激勵今日買盤積極布局太陽能股。

其餘太陽能業者也指出，今年下半年中下游已逐漸認同原物料上漲是不可逆的趨勢，也接受模組及電池產品反應原料上漲成本，對明年太陽能廠營運回升將有正面助益。