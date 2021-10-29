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宏達電20分鐘交易一盤 股價還是漲停

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
宏達電新品VIVE Flow將於11日1日亮相，利多加持下，宏達電今（29）日終場上漲5.9元，收在65.6元。中央社
宏達電新品VIVE Flow將於11日1日亮相，利多加持下，宏達電今（29）日終場上漲5.9元，收在65.6元。中央社

宏達電（2498）新品VIVE Flow即將於11日1日亮相，利多加持下，讓今天首日進入20分鐘分盤交易的宏達電仍強勢漲停，終場上漲5.9元，收在65.6元，成交量20,847張。

宏達電發表首款沉浸式VR眼鏡後，成功引爆市場話題，本周漲幅高達24.95%。同時股價漲太快也連續三個營業日達觸發證交所的「公布注意交易資訊」的標準，將以20分鐘撮合一次的方式進入處置，時間至11月11日。

VIVE Flow建議售價為14,990元，HTC網路門市、PChome購物、MOMO購物、神腦線上等電商平台及中華電信（2412）與聯強（2347）指定通路亦全面開賣。搭配中華電信搭定5G資費，最低月付1,399元，就能以0元價格，將VIVE Flow帶回家，合約期間還可享有Hami Video等優惠。10月31前預購VIVE Flow可獲得VIVE Flow隨行收納盒等，總價3,000元的預購禮。

這次VIVE Flow能結合手機使用情境，同時提供完整VR應用內容，適用搭配安卓手機，且設備可摺疊收納，隨時隨地皆可擁有全新沉浸式體驗。透過MiracastTM方式可以讓安卓手機上的內容鏡射至VIVE Flow上，追劇或是看電影都更方便。

宏達電表示，這次VIVE Flow 的設計旨在輕鬆融入生活，僅重189公克，內建100度的寬廣視野、清晰3.2K解析度和流暢的75Hz螢幕更新率，加強視覺體驗。VIVE Flow內建調整焦距轉盤，可裸視使用，適用度數最高支援600度。同時內建揚聲器與降噪麥克風，帶來的3D立體環場音效，也可連線至藍牙無線耳機，打造真正專屬的沉浸空間。

宏達電 中華電信 VR Vive

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