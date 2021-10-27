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聯電第3季寫下三高 單季每股純益1.43元 本季可續創高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今(27)日公布第3季財報，營收、毛利率及每股純益都寫下單季新高；毛利率躍升至36.8%、季增5.5個百分點；每股純益達1.43元，遠優於前一的0.98元；累計前三季每股純益3.26元，同創歷年同期新高。

聯電第3季合併營收為559.1億元，季增9.8%、年增24.6%：毛利率為36.8％，歸屬母公司稅後純益174.6億元，每股純益1.43元，為單季新高。

聯電王石表示，在第3季，公司持續感受到在電腦、消費產品和通訊終端領域的強勁需求。本季十二吋晶圓出貨量的成長反映了產品組合的持續改進，也帶動部份平均售價的提升。

他指出，第3季整體晶圓出貨量較上一季成長2.6%，達到250萬片8吋約當晶圓。來自28奈米製程的營收持續成長，而在22奈米產品的設計定案(tape outs)上，來自無線通訊、顯示器和物聯網產品也逐漸增加，進一步充實了公司產品線的多樣化。

王石指出，展望第4季，預計晶圓出貨量和平均售價走勢仍將持穩。歸功於生產效率和產品優化的持續改進，預期8吋和12吋廠的產能利用率將維持滿載，同時毛利率持續維持成長的動能。隨著台南旗艦廠區Fab12A的P5及P6擴廠計畫進行，鑑於客戶的強勁需求，預估在2022年將繼續成長並取得更多的市占率。

晶圓代工 毛利率 聯電

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