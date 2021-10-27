低軌衛星能見度到明年！昇達科帶頭登漲停 股價站百元
全球低軌衛星議題熱，昇達科（3491）等台灣廠商打入全球最大低軌衛星營運商SpaceX，也同步帶旺營運及毛利率，今日早盤昇達科帶頭登上漲停，上漲9.2元，股價站上百元，來到103.5元，也帶動低軌衛星概念股建漢（3062）、啟碁（6285）、同步走揚。台揚（2314）股價也一度走高突破80元。
昇達科子公司芮特-KY（6514）股價呈現受到母公司昇達科拉抬，同步登上漲停，股價來到48.05元。
昇達科主要產品微波及毫米波元件，可應用在行動寬頻後傳網路以及衛星通訊地面微波網路，過去昇達科受到大客戶華為影響，營運同受影響，過去華為占昇達科營收約20多%，今年前3季降至15%。
此外昇達科也積極延伸微波及毫米波技術優勢，切入低軌衛星技術，打造地面閘道器天線，地面終端收發及衛星酬載天線三種產品，已經打入全球最大低軌衛星營運商SpaceX，同時積極耕耘第二大及第三大低軌衛星營運商。
昇達科總經理吳東義表示，目前低軌衛星產品已經開始出貨，低軌衛星大客戶已經下達五個季度的訂單，訂單能見度看到明年底，且低軌衛星產品毛利率明顯高於平均，也推升9月單月毛利率來到40%水準。
法人看好，昇達科明年營收可望成長四成，獲利成長六成，再攀新高。
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