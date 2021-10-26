長科第3季獲利賺贏上半年 每股純益1.61元

導線架大廠長科*(6548)今(26)日公布第3季自結數，第3季合併營收約33.29億元，毛利率為28.2%，營業利益率為20.6%，都比前一季及去年同期大幅成長；第3季歸屬母公司稅後純益5.72億元，每股純益1.61元，營收和獲利均 創單季新高，且第3季獲利就賺贏上半年。

長科*表示，由於新增產能11月開始挹注收益，本季合併營收預估33.2億元至35億元，毛利率介於27.5%到28.5%，營業利益率介於18~20%，預估仍可再創單季營收仍獲利新高。

與前一季相較，長科*今年第3季營收季增增8%，歸屬母公司稅後純益大幅增加84%；與2020年同 期相較，2021年第3季營收增加39%，歸屬母公司淨利及每股盈餘則均增加達106%。

2021年第3季毛利率為28.2%、營業利益率為20.6%、淨利率為17.4%，分別比上季增加 5.5、5.5、7個百分點;與2020年同期比較，則分別上升了8.7、10.2、5.8個百分點。

長科*公布前3季營收結構，其中四竹平面無引腳（QFN）占營收比重從去年同期的11%上升到17%；蝕刻製程的營收比重也自去年同期的37%提升至43%。

就應用別來說，長科*前三季車用營收比重明顯較去年同期攀升，占比自20%躍升為30%。

長科*表示，第3季業績成長主要受惠於客戶訂單暢旺、積極優化產品組合、提升生產效率和產品漲價效應等四大因素。至於中國9月底祭出限電令，由於長科*和當局溝通後，當地政府知道導線架的重要性，支持長科*的產線正常運，因而對長科*第3季營收和獲利影響不大。

至於第4季是否還有限電等因素，長科*今日在線上法說會表示影響仍不大，但公司會觀察後續發展。目前客戶訂單熱度不減，產品價格仍有往上空間，且目前二大主力產品QFN及非QFN，明年都會透過產能優化，提升產量；高雄新廠明年第3季完工，更可大幅提高QFN比重，估計明年將可達3,200萬條年產能規模，不僅全球第一的市占率再提升，在全球QFN導線架市場更具話語權。