旺宏本業及業外皆美 第3季寫下三高亮麗表現

非揮發性記憶體廠旺宏 (2337) 今 (26) 日舉行線上法說會，公布第3季財報，在本業及業外皆美下，第3季營收、毛利率及每股純益均創單季新高，第3季毛利率達到42.9%，季增3.8個百分點，稅後純益54.3億元，季增1.82倍、年增2.36倍，每股純益2.94元；前三季每股純益達4.48元。

展望未來，旺宏董事長吳敏求預估本季營收仍有機會與前一季持平或稍好，毛利率也比上季好，他看好明年三大產品線仍會成長，且編碼型快閃記憶體（NOR Flash）和儲存快閃記憶體（NAND Flasha）仍有上漲空間，明年毛利率將會逐季成長。

吳敏求今日以旺宏實際結算的亮麗財報 ，且對本季及明年營運展望樂觀 ，用業績證明絕非外資所預測記憶體產業會面臨下修的處境。

稍早美系外資持續看空NOR Flash 後市，認為第4季價格恐觸頂，對此，吳敏求稱讚外資進步了，知道將 DRAM 與 Flash 分開，但還是不夠精準，因為只看到一個小部分，但這並非全部，公司的趨勢與該外資報告不同。

他強調說，旺宏目前產能滿載，明年一整年Flash仍會缺貨，市場供不應求，若外資想知道 Know-How，可以向他取經。

至於 3D NAND 進度，吳敏求表示，量產良率非常好，48 層已送交客戶端認證完成，本季將小量生產給策略合作客戶。

旺宏第三季營收 149.74億元，季增 31%，年增 37%，毛利率 42.9%，季增 3.8 個百分點，年增7個百分點，營業利益34億元，季增47.8%，年增 81.8%，創新高，營益率23.4%，季增3.2個百分點，年增6.3個百分點；稅後純益 54.3 億元，季增1.82倍，年增2.36倍，每股純益2.94元。

若扣除出售6吋廠的處分利益，旺宏第3季每股純益為1.92元，也是歷史單季新高，凸顯旺宏不靠業外，仍繳出單季獲利新高佳績。

旺宏今日董事會也通過與IBM展開新合作，將加入IBM 人工智能中心，成為會員之一，雙方將合作研發相變化記憶體（Phase Change Memory ，簡稱 PCM)的類比人工智能技術。