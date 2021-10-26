聯發科業績續旺 蔡力行:明年營收獲利仍將穩健成長

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日舉行線上法說會，公布第3季毛利率46.4%，優於財測目標46%，第3季稅後純益283億6,100萬元，每股17.92元，創單季新高。

聯發科執行長蔡力行預估第4季營收季減8%，但全年合併營收將再上修至年增52%，優於原預估的年增45%；全年毛利率也將由原預估46%，上增至46.4%，以此估算，聯發科今年全年營收將突破4,800億元，再改寫歷史新高。

蔡力行強調，聯發科過去這幾年累積的優勢，將在2022年持續展現，2022 年仍會是營收穩健成長及健康獲利的一年。

聯發科提出第4季營收預估，以新台幣匯率28元兌換1美元計算，第4季營收預估在1,206億~1,311億元，約持平或季減8%，年增25%到36%；營業毛利率預估為47.5%±1.5%，以第4季營收預估的中位數計算，預期聯發科技2021年營收將較去年成長52%，毛利率也將達到46.4%，均優於前一季前一季提出全年營收成長超過45%，毛利率達到46%的看法。

蔡力行說，聯發科已是全球最大的智慧型手機晶片製造商，全球市占率也持續提升，除在各新興市場擁有領先市占，今年年在北美的安卓智慧型手機市占率也將突破35%。

蔡力行表示，我們相信透過持續的技術投資，聯發科技的全球競爭力還將會更加堅強。過去這幾 年累積的優勢也將在2022年持續展現，2022年仍會是營收穩健成長及健康獲利的一年。

聯發科第3季合併營收為1,310.74億元，連三季登上歷史高峰，季增4.3％、年增34.7％，毛利率季增0.5個百分點，年增2.5個百分點，達到46.4%；第3季稅後純益283.61億元，連四季創歷史新高，季增2.8％、年增1.12倍，每股純益為17.92元，同創新高。