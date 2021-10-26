旺宏前三季EPS 4.48元 董座吳敏求看好明年表現

記憶體廠旺宏（2337）今（26）日召開法說會，公布第三季財報，加上業外處分6吋廠進補，單季稅後純益衝上54.3億元，季增1.82倍、年增2.36倍，每股純益2.94元，創歷史新高，前三季EPS 4.48元。

先前偏空的外資，認為第四季NOR Flash價格恐觸頂，隨著供需趨於平衡，明年第1季價格可能轉跌，對此，旺宏董事長吳敏求稱讚外資進步了，知道把DRAM和Flash分開了，不過還是不夠精準，因為只看到PC市場，一個小地方，但這不是全部。

就旺宏本身看到的趨勢，加計上非PC應用的領域，像是TV、Audio、Game等，吳敏求強調，Flash明年一整年仍然是缺貨的狀況，若是外資想要知道Know-How，「可以來跟我取經」。

吳敏求進一步說，電腦市場的循環週期不太會影響旺宏營運，看好旺宏明年表現。