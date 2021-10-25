力成9月結算每股純益0.69元 年減8%
半導體封測大廠力成（6239）今天應主管機關要求，公告9月單月自結獲利，9月稅後純益5.37億元，年減6.6%，每股純益0.69元，年減8%。
力成公告是因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，提前公布相關財務資訊重，以利投資人區別瞭解。
稍早有外資法人在力成法說會前出具報告，指出市場擔憂零組件缺料可能影響今年DRAM出貨成長、明年DRAM市場成長幅度也可能低於產業水準的預估等影響，可能讓力成的美系客戶封測拉貨趨緩。美系外資同樣預做NAND型快閃記憶體（NAND Flash）市場能見度也同步受影響。
力成股價在法人態度偏空下，股價跌破百元支撐，日前更跌破95元支撐，線型轉空，今日股價仍以今天94.3元，小跌0.2元作收。力成股價從8月上旬波段高點116元迄今，跌幅達18.7%；外資法人從10月迄今連續16個交易日賣超力成達1萬6,573張。
力成訂明日舉行法人說明會，說明第4季營運成果及本季及明年首季展望。
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