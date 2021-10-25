全訊掛牌上市 早盤大漲七成
功率放大器（PA）廠全訊（5222）今（22）日興櫃轉上市，早盤股價大漲七成，上漲75元，暫收179.5元，成為盤面焦點個股。
全訊董事長張全生指出， 全訊專攻國內軍用市場，目前尚有25億元訂單將在三年內分批出貨，未來營運展望樂觀。
全訊為國內專業化合物半導體整合元件（IDM）公司，有一座4吋晶圓廠，以砷化鎵（GaAs）及氮化鎵（GaN）製程，提供客戶從上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器模組及次系統等一條龍的產品服務。
全訊近年來受惠政府推動國防自主政策，國防軍工相關產品出貨量持續增加。全訊上半年合併營收4.66億元，毛利率54%，稅後純益1.29億元，年增1.6倍，均創歷年同期新高表現，下半年逐步進入標案訂單認列旺季，整體營運可望持續提升。
展望未來，行政院在9月16日通過為期五年國產自製上限2,400億元軍購特別預算，全訊可望取得多項防禦型武器與雷達次系統標案訂單，加上國外軍工產品客戶訂單量穩定成長，國防相關業務將成為營運主要成長動能。
全訊表示，除國防外，近期亦積極布局5G毫米波低軌道衛星通信商用領域，以國防規格技術，採用砷化鎵及氮化鎵製程，跨足高階商用市場，目前已投入研發並生產5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波（mmWave）功率放大器，並針對國內及國外一線客戶送樣測試，未來國防及商用的高階5G通訊產品可望成為穩健發展的二大成長動能。
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