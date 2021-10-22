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宏達電早盤一度觸及漲停53元飆3年新高 成交量居冠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
宏達電亞太區總經理黃昭穎看好VIVE Flow將是宏達電歷年銷量最佳的VR產品。 聯合報系資料照／記者何佩儒攝影
宏達電亞太區總經理黃昭穎看好VIVE Flow將是宏達電歷年銷量最佳的VR產品。 聯合報系資料照／記者何佩儒攝影

元宇宙題材持續發威，宏達電（2498）今（22）日持續開高走高，站上50元關卡，早盤一度觸及漲停53元，股價飆上2018年8月以來的新高。

宏達電自結9月9月營收6.01億元，稅後淨損2.59億元，比去年同期少虧7成，單月每股虧損0.32元；宏達電第2季營收13.49億元，稅前虧損5.66億元，稅後淨損5.55億元，每股虧損0.68元。

「元宇宙」商機誘人，吸引大廠投入，宏達電新品HTC VIVE Flow，是首款結合手機使用情境，且提供完整VR應用內容的沉浸式VR眼鏡，宏達電亞太區總經理黃昭穎強調，這款新品的銷售將是VIVE系列中最好的一款。

挾著元宇宙題材，宏達電近期股價持續上漲，今日以51元開高，站上50元關卡，一度衝上漲停53元，創3年多新高，盤中漲幅7.77%。

宏達電 元宇宙 Vive

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