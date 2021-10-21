耀登股價漲勢過猛 公布近期自結數

射頻暨測試廠耀登（3138）因股價波動劇烈，今（21）日公告近期自結數，8月稅後純益778萬元，每股純益0.16元，年減61.9%。

耀登近期受到5G通訊以及低軌衛星題材激勵，短短6個交易日內，股價從波段低點146元，一路狂飆至今日收盤價214元，波段漲幅逾四成，漲勢相當驚人，因此公布近期自結數。

耀登目前共有三大業務，分別是通訊量測、設備代理以及射頻暨天線模組，上述業務與低軌衛星均有關聯。法人指出，雖然上半年車市與5G手機的需求不如市場預期，但下半年需求正快速升溫，有助於耀登業績逐步走揚。

展望未來，耀登除天線模組以及測試業務外，目前正積極布局低軌衛星市場，今年上半年投入地面接收產品開發後，下半年已進入送樣階段，待驗證完成後，有望開始量產出貨，搶攻當紅的低軌衛星相關商機。

此外，耀登日前已成立全球第一家獲國際開放網路架構組織（O-RAN）認可的OTIC第三方公正實驗室，也是全亞洲唯一的OTIC實驗室；董事長張玉斌指出，5G測試需求將快速增長，此實驗室有戰略意義，同時可帶動業績持續成長。

耀登瞄準全球各大網通廠測試商機，籌備一年半，並斥資6,000多萬元打造OTIC實驗室，能協助台灣5G發展，且幫助台灣5G國家隊接軌國際供應鏈。