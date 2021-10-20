耀登早盤亮燈漲停 後市展望看好

射頻暨測試廠耀登（3138）今（20）日早盤在買單追捧下，開高走高，一路直奔漲停，目前上漲18.5元，暫收204.5元。耀登目前正積極布局低軌衛星市場，今年上半年投入地面接收產品開發後，下半年已進入送樣階段，待驗證完成後，有望開始量產出貨，搶攻當紅的低軌衛星相關商機。

特斯拉創辦人馬斯克成立的Space X公司啟動星鏈計畫（Starlink），加上亞馬遜等重量級投入，掀起全球低軌衛星熱潮。耀登先前指出，多家歐美重量級企業正在開始發射低軌衛星，估計不久後，地球上空至少將有超過4萬顆低軌衛星。由於衛星移動速度很快，訊號接收難度也相對較高，因此產業進入門檻相當高，耀登有足夠的技術實力可跨足該市場。

據悉，低軌衛星的軌道高度約在2,000公里內，由於距離地球很近，因此訊號延遲也相對低，所以需要足夠的衛星數量提高訊號覆蓋率，該技術的優點除了可以讓用戶高速上網，未來應用範圍還有5G╱6G通訊與自駕車，成為市場當紅炸子雞，後市看俏。

耀登目前共有三大業務，分別是通訊量測、設備代理以及射頻暨天線模組，上述業務與低軌衛星均有關聯。法人指出，雖然上半年車市與5G手機的需求不如市場預期，但下半年需求正快速升溫，有助於耀登業績逐步走揚。