富邦證券主辦永捷公司債 21日開始受理競拍

由富邦證券主辦永捷創新科技股份有限公司（4714）(以下簡稱永捷)發行國內無擔保可轉換公司債，本次總面額為新台幣(下同)2億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行2,000張。保留承銷總數之10.75%，其中200張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購15張，其餘1,785張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為100元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過178張，每人最高得標張數合計不超過178張，預計民國(下同)110年10月21日投標。此次投標期間為10月21日、10月22日、10月25日三個營業日，可轉換公司債預計於110年11月5日在櫃檯買賣中心掛牌。

永捷主要產品為聚氨脂(PU合成樹脂)、聚脂多元醇(Polyol)、TPU(熱可塑聚氨脂)及營建收入，其中，PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等；聚脂多元醇為聚氨脂上游原料，主要用途是熱熔膠與鞋用；TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等：而營建收入主要專注台南地區進行推案。

展望110年下半年，終端鞋用訂單復甦，以及聚酯多元醇開始切入新客戶供應鏈，產品開工率提升有望使本業好轉。此外，永捷技轉於工研院之Hot coat技術，是以PU溶劑塗佈在PI膜，切入可撓式面板及螢幕保護層，可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題，未來若OLED或是Mini Led背光的摺疊面板，都會需要用到摺疊保護的Hot coat，永捷有機會切入這些市場。

富邦證券資深副總吳春敏表示，永捷本次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用，所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。此次永捷CB七（47147）以轉換溢價率102%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為14元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回。